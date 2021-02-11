شكرا لمتابعة خبر عن رفض دعوى قضائية لمؤجر ضد مستأجر تخلف عن سداد الإيجار لعدة أشهر في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم القضاء دعوى قضائية أقامها مؤجر ضد مستأجر تخلف عن سداد الإيجار لعدة أشهر في إحدى مناطق بالمملكة.

وكان المؤجر قد استلم من المستأجر الإيجار الخاص بالشقة لمدة شهرين ، الإ أن الأخير لم يلتزم في السداد، مما أدى إلى تراكم الإيجار عليه لمدة 8 أشهر.

وطالب المؤجر في الدعوى المستأجر بدفع الإيجار المتأخر بقيمة 9600 ريال، وأيضا سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالشقة والمقدرة بنحو ـ700 ريال.

وقضت المحكمة برفض الدعوى لكون أن المؤجر يمتلك عقد يدوي فقط، مؤكدة أنها لا تعتبر عقد الإيجار غير المسجل في منصة "إيجار" عقدا صحيحا لذلك تم رفض الدعوى.