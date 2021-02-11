شكرا لمتابعة خبر عن إحصائية حديثة تكشف الـ 4 أنشطة الأعلى توظيفا لذوي الإعاقة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت إحصائية حديثة صادرة عن صندوق الموارد البشرية «هدف» للنصف الأول من السنة المنقضية عن الأنشطة الأعلى توظيفا لذوي الإعاقة.

وذكرت الإحصائية، وفقا لـ"الوطن"، أن القطاعات هي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والتشييد، الصناعة التحويلية، وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم.

يذكر أن بلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة في سوق العمل خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 49 ألفا في المملكة.