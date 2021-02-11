شكرا لمتابعة خبر عن سليمان الراجحي: إنشاء مصنع نسائي بالكامل في قطاع الدواجن لأول مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة مثيرة للإهتمام ، أعلن رجل الأعمال سليمان الراجحي عن دعم توظيف المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن في خط إنتاج جديد بقطاع الدواجن .

وأكد سليمان الراجحي المعروف بإستثماراته المحلية في عدة قطاعات بالمملكة على أهمية الإستفادة من الكوادر النسائية التي تنافس الرجال في الهمة والعطاء للوطن .

كما أكد أن خط الإنتاج الجديد سيتمتع بخصوصية تامة وسيكون على مساحة 30 ألف متر وطاقة إنتاجية 120 طن ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تسعى لتمكين المرأة وإعلاء قيمة العمل .