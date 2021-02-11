شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف 48 موظف بينهم موظفين بجهة سيادية بتهمة الرشوة والتزوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية خلال شهر جمادي الآخر 1442 هـ .

وأكدت هيئة الرقابة والفساد أنه تم إيقاف 65 مواطن ومقيم منهم 48 موظف من وزارات " الدفاع ، الداخلية ، العدل ، الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، التعليم ، البيئة والمياه والزراعة " ومن رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم في " الرشوة ، واستغلال النفوذ الوظيفي ، إساءة استخدام السلطة ، التزوير " ، وجاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء .

كما صرحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمباشرة 490 جولة رقابية خلال نفس الشهر ، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري على الهاتف المجاني 980 ، أو الطرق الموضحة بالبيان المرفق .