شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": استمرار ارتفاع الحرارة تدريجياً في عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم الخميس استمرار ارتفاع درجة الحرارة التدريجي .

وأكد الدكتور عبد الله المسند أن ارتفاع الحرارة يستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل وذلك في أقصى الشمال ، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى .

كما يستمرارتفاع الحرارة حتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية ، وحتى يوم الجمعة في الشرقية بعدها تنخفض درجة الحرارة مجدداً ، دون أي تغير في الجنوب .