«الشؤون الإسلامية» تغلق 12 مسجدًا مؤقتًا بسبب كورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، 12 مسجدًا مؤقتًا في عدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام، وصل إلى 44 مسجدًا؛ تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم، في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ«24» ساعة الماضية، منها 176 حالة تم تسجيها في الرياض التي تصدرت مدن المملكة من حيث عدد الإصابات. وسجلت المنطقة الشرقية 85 حالة، ومكة المكرمة 43 حالة.

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