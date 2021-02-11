الأرصاد: 8 مناطق تتأثر بهطول أمطار رعدية بدءًا من السبت المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، بدءًا من السبت القادم حتى يوم الاثنين القادم.

وذكر مركز الأرصاد، عبر تويتر، أن هطول الأمطار الرعدية متوقع على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن الأمطار سوف تشمل أجزاء من مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس– طقسًا مستقرًّا بوجه عام، مع رياح سطحية نشطة على مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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