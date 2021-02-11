الصحة: منحنى إصابات كورونا لا يزال مرتفعًا.. والحالات الحرجة في تزايد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: «إنَّ منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19)، لا يزال مرتفعًا، وتم تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الحرجة».

وأضاف «متحدث الصحة»، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا: «لدينا مراقبة ومتابعة وقلق حيال الارتفاع المشار إليه، مع استمرار الرصد للتأكد من انعكاس كافة الإجراءات التي تقيدنا بها بشكل إيجابي، وتؤدي إلى عودة المنحنيات إلى الاتجاهات المأمولة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 371720. وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 362642. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6420 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و274 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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