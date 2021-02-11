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قائد مركبة يوثق مخالفته على مواقع التواصل.. ومرور الطائف يلقي القبض عليه

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الرياض - محمد عبدالله - تمت إحالته للهيئة المرورية

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة في الطائف، وثق ونشر مخالفاته المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأوضح المرور- عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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