قائد مركبة يوثق مخالفته على مواقع التواصل.. ومرور الطائف يلقي القبض عليه

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد مركبة في الطائف، وثق ونشر مخالفاته المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرور- عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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بالصور.. «مرور الطائف» يضبط قائد مركبة نشر مخالفته على مواقع التواصل الاجتماعي