3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة منها الرياض والمنطقة الشرقية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 364 إصابة جديدة بفيروس كوورنا خلال الـ«24» ساعة الماضية، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 176 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 85 حالة، ومكة المكرمة 43 حالة.

وسجلت منطقة الباحة 12 حالة، وعسير 11 و القصيم 9 والمدينة المنورة 7 وحائل 5 وجازان 4، وسجلت مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران وتبوك 3 حالات لكل منها.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 371720، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 362642، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6420 حالة، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، و274 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في وقت سابق، رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد.. تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواط؟ا، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».

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