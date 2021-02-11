طلب المعاش إلكترونيًّا.. «التأمينات» تشرح الآلية والخطوات

بيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طريقة وآلية وإجراءات الاستفادة من خدمة طلب المعاش عبر قنواتها الإلكترونية.

ودعت التأمينات الاجتماعية –عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»– المشتركين إلى الاستفادة من الخدمة، مردفةً في تغريدة: «بإمكانك طلب معاشك عبر قنواتنا الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفرع».

وحددت مؤسسة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني، طريقة وآلية وإجراءات الاستفادة من الخدمة؛ وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

– ادخل على الحساب الشخصي في موقع التأمينات الاجتماعية أو من خلال تطبيق تأميناتي.

– اضغط على أيقونة «المعاشات».

– ستظهر لك شاشة تفيد بأهلية استحقاق طلب معاش التقاعد.

– إذا كان صاحب الحساب مستحقًّا المعاشَ، اضغط على «طلب التقاعد».

وأشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى أن طلب التقاعد يتكون من أربعة خطوات مهمة؛ هي كالتالي:

أولًا– تقديم تفاصيل البنك:

– أدخل رقم الآيبان.

– قم بتأكيد رقم الآيبان.

– اضغط على أيقونة «اذهب».

– ستظهر لك شاشة تؤكد الآيبان الذي تم إدخاله.

– انقر بعد ذلك على زر «التالي».

ثانيًا– تقديم تفاصيل المعالين:

– إن لم يكن لديك معالون فلن تظهر لك هذه الخطوة.

– اضغط على السهم ليظهر على الشاشة المعالون المضافون على الحساب.

– إذا كان أحد المعالين لا يزال طالبًا، يتم رفع مستند «مشهد دراسي».

ثالثًا– تقديم بيانات التواصل:

– تأكد من بيانات التواصل الخاصة بالحساب.

رابعًا– مراجعة التفاصيل والتأكيد:

– في هذه الشاشة ستظهر كافة التفاصيل التي تخص طلب التقاعد الخاصة بك للتأكد من البيانات.

– أدخل على النظام رمز التحقق المرسل على جوال صاحب الحساب.

– اضغط على أيقونة «تقديم».

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