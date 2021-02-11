أخبار السعودية اليوم.. «مكافحة الفساد»: التحقيق مع 411 متهمًا وإيقاف 60 مواطنًا ومقيمًا.. و«الجوازات السعودية»: 3 شروط لسفر المقيم إلى الخارج

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، استعرض خلاله الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.. وإلى التفاصيل:

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأمريكي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن. واستعرض الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسُبل تعزيزها في المجالات كافةً، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات، وفي مقدمتها الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي.

السعودية وقطر تستأنفان الحركة التجارية الأحد المقبل بضوابط تنظيمية واحترازية

يتم استئناف حركة التجارة بين السعودية قطر، عبر المنفذ الحدودي بين البلدين، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الهيئة العامة للجمارك في قطر –وفقا لما ذكرته العربية– أنه سيتم استئناف الحركة التجارية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي مع السعودية (المقابل لمنفذ سلوى)، يوم الأحد المقبل، مشيرةً إلى أن العمل بحركة الشحن التجاري في المنفذ سيتم وفقًا للاشتراطات والإجراءات المعدة لذلك، وأضافت أنه من المتوقع بدء أعمال الصيانة المقررة مسبقًا في منفذ (أبو سمرة) خلال الربع الثاني من 2021، ولمدة 14 شهرًا، تزامنًا مع استمرار حركة المسافرين والتجارة بين البلدين.

البنك المركزي السعودي يعلن موعد إطلاق نظام المدفوعات الفورية

أعلن البنك المركزي السعودي، عن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في 21 فبراير الجاري؛ وذلك بعد نجاح إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لتفعيل النظام مع عدد من البنوك السعودية.

وذكر البنك –في بيانٍ له نشره عبر موقعه الإلكتروني– أن النظام سيُمكِّن المؤسسات المالية والشركات والأفراد، من إتمام عمليات التحويل بين البنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع.

«الجوازات السعودية»: 3 شروط لسفر المقيم إلى خارج المملكة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، خطوات سفر المقيم إلى خارج المملكة؛ ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة. ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

تجديد هوية مقيم.. «الجوازات السعودية» تجدد التذكير بعقوبات التأخير

أعادت المديرية العامة للجوازات السعودية، تجديد التذكير بغرامات تأخير تجديد هوية المقيم عقب انتهاء صلاحية مدتها.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في ردها على استفسار أحد المستخدمين؛ أنه تُفرَض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية.

«مكافحة الفساد»: التحقيق مع 411 متهمًا.. وإيقاف 60 مواطنًا ومقيمًا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، خلال شهر جمادى الآخرة.

وذكرت الهيئة –في بيان لها نشرته عبر حسابها على تويتر– أنها باشرت (490) جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، والتحقيق مع (411) متهمًا في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (60) مواطنًا ومقيمًا؛ منهم (48) موظفًا من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

«حساب المواطن»: الإفصاح عن «مكافأة المؤذِّن» ضرورة لأنها ضمن الدخل

أوضح برنامج حساب المواطن أن مكافأة المؤذن تعد من الدخل الذى يجب الإفصاح عنه في حساب المستفيد.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص؛ أنه «تعتبر مكافأة المؤذن من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنها. ويرجى اختيار نوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (مكافأة الأئمة والمؤذنين)».

«3 حالات» تنقل العامل من المنشأة بدون موافقة صاحب العمل

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إمكانية نقل عامل من منشأة دون موافقة صاحب العمل؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين.

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يمكن نقل عامل من منشأة من دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: إذا كانت رخصة وإقامة العامل منتهية، إن لم يتم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، إن ثبتت كيدية بلاغ تغيُّب بحق العامل».

بقاء كورونا في سيارة المصاب.. وزارة الصحة توضح المدة

قالت وزارة الصحة إن فيروس كورونا المستجد يظل فعالًا على الأسطح (مثل السيارة وغيرها) لمدة عدة ساعات إلى ثلاثة أيام، ما لم يتم تنظيف هذه الأسطح.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع تويتر، أنه «بوجه عام، قد يظل فيروس كوفيد–19 فعالًا على الأسطح التي لم يتم تنظيفها من عدة ساعات إلى 3 أيام كحد أقصى، طبقًا للمعلومات والدراسات المنشورة حتى الآن. وتوجد عوامل كثيرة تؤثر في بقاء الفيروس، مثل درجة الحرارة والرطوبة، ومسامية السطح وغير ذلك».

بعد اختفاء امرأة وطفل في محمية «حرة طريف».. الأمن البيئي يعثر عليهما

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في العثور على امرأة وطفل، بعد فقدهما في محمية الحرة بمدينة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي؛ أن المرأة وطفلها تاها في المحمية، مشيرًا إلى أنه تم تلقي بلاغ من شرطة محافظة طريف عن اختفاء امرأة برفقتها طفل، داخل المحمية.

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 3 مناطق بالمملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكُّل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، ورؤية متدنية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ منطقتي عسير «أبها، المجاردة، النماص، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل» والباحة «العقيق، القرى، المخواة، الباحة، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد»؛ تشهدان هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

سعر البنزين.. حساب المواطن: مقدار التغيير محسوب في الدعم

قال برنامج حساب المواطن إنه لا يلزم تقديم اعتراض على قيمة الدعم بعد زيادة سعر البنزين؛ لكون البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغيُّر في سعر البنزين، ردًّا على تساؤل مواطن قال فيه: «الدفعة الـ39 نزلت في حسابي مماثلة للدفعة الـ38، مع العلم بأن هناك زيادة في سعر البنزين؛ فهل يوجب ذلك رفع اعتراض؟».

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