تحويل أجور العمالة المنزلية.. «مساند» يعدِّد 4 خطوات بسيطة

أوضح برنامج خدمات العمالة المنزلية (مساند)، أربع خطوات لتحويل أجور العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية (stc pay)، وذكر مساند، عبر تويتر، أنه يتم تحويل أجور العمالة المنزلية من خلال خطوات بسيطة وسهلة كالتالي:

أولا: (تحميل تطبيق stc pay) وإنشاء حساب للعمالة المنزلية.

ثانيا: اختيار أيقونة (مساند) لاستعراض وإضافة العمالة.

ثالثا: اختيار (دفع راتب) وإدخال الراتب الشهري ومدة العمل.

رابعا: تحديد المحفظة المطلوبة وضغط (تأكيد) لإتمام عملية التحويل.

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