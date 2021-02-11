«الربيعان»: استمرار الدفء لمدة 6 أيام على مناطق المملكة

أوضح المهتم بشؤون المناخ، صالح الربيعان، أن موجة الدفء الحالية التي بدأت اليوم الخميس، مستمرة لمدة ستة أيام.

وقال الربيعان، عبر حسابه على تويتر، إننا نعيش أجواء ربيعية جميلة جدا ودافئة هذه الأيام على الكثير من مناطق المملكة، مضيفا «وسيستمر هذا الدفء لمدة ستة أيام قادمة بداية من اليوم الخميس».

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، طقسًا مستقرًا بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

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