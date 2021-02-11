رخصة مدرب معتمد.. تحديد الضوابط وشروط الاعتماد

أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، شروط إصدار رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية.

وأوضحت مؤسسة التدريب التقني والمهني، عبر موقعها الإلكتروني، أن رخصة مدرب معتمد، رخصة مهنية تخول الحاصل عليها إقامة الدورات التدريبية المعتمدة من المؤسسة، من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.

وحددت مؤسسة التدريب التقني والمهني، متطلبات واشتراطات إصدار رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية في الشروط التالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها، أو على شهادة الدبلوم، مع خبرةٍ لا تقل عن سنتين، ما لم يكن التدريب على مهنٍ أو حرفٍ لا يتطلب أداؤها اللياقة الصحية مؤهلًا والقدرة على القيام بالتدريب وفق الترتيبات الخاصة بذلك.

– تُعتمَد الرخصة ضمن مجال تخصصه، وفقًا لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المؤسسة.

– اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابلات الشخصية التي تحددها المؤسسة إذا رأت ذلك. وللمؤسسة إسناد ذلك إلى جهات تراها.

– أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله تأديبيًّا من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسبابٍ تأديبية.

– استيفاء جميع النماذج المعتمدة لذلك.

– سداد الأجور المالية المحددة للخدمات.

وأشارت المؤسسة إلى أن المدرب الحاصل على رخصة مدرب معتمد خارج المنشأة التدريبية، يلتزم بما يلي من إجراءات:

– مزاولة نشاط التدريب من خلال منشأة تدريبية مرخصة من المؤسسة.

– اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات المُحددة في رخصته.

– يكون نشاط التدريب على الدورات التطويرية المعتمدة للمنشأة التدريبية من المؤسسة.

– عدم الإعلان عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون الإشارة إلى المنشأة التدريبية، ورقم اعتماد الدورة، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلية.

– أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة عن المؤسسة في مجال التدريب.

– عدم استخدامه الرخصة في غير ما رُخص له بها.

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