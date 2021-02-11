الأمير فيصل بن فرحان: السعودية تعزِّز الأمن والاستقرار وتدين التدخلات الأجنبية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف (في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية دول منتدى الصداقة): «نهدف لتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار، وندين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى».

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إنه تم بحث التنسيق المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة، وقال وزير خارجية قبرص: نيكوس كريستودوليدس، إن هدف دول المنتدى هو التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، مضيفا «تعاوننا يساعد في دعم الاستقرار في المنطقة، ونرحب بانضمام المزيد من الدول إلى المنتدى».

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري «نسعى لتعاون أشمل لتحقيق الاستقرار في المتوسط والمنطقة» وتابع «رفض المعايير المزدوجة للبعض من أجل توظيفها لمصالح ضيقة».

وأضاف شكري «نواجه تحديات سياسية وصحية ولا يمكن التعامل معها بانفراد» وتابع «يجب حل المشاكل سياسيًا والابتعاد عن التهديد بالقوة والتدخلات العسكرية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية منتدى الصداقة الذي يضم وزراء خارجية السعودية والإمارات واليونان وقبرص ومصر والبحرين.

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