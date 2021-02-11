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بالفيديو... الداخلية تضبط 57 مخالفًا باعوا حطبًا محليًّا في 10 مناطق

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الرياض - محمد عبدالله - الوزارة أحالتهم إلى الجهات المختصة

أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف (57) مخالفًا، في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وذكرت الوزارة، عبر تويتر، أن القوات الخاصة للأمن البيئي، وبمساندة من الأمن العام؛ ضبطت (31) مواطنًا بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المحلي المعروض للبيع، على متن (13) مركبة.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام (26) مخالفًا: (21) مواطنًا، و(5) مقيمين، وهم يعرضون حطبًا محليًّا للبيع في الرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وحائل  والحدود الشمالية وجازان والشرقية والباحة وتبوك.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم إيقاف المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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