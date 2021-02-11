Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية

أمانة جدة تواصل التوعوية بالتدابير الوقائية بسلامتنا نلتزم واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع حملتها التوعوية تحت عنوان «لسلامتنا نلتزم» بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 29 جمادى الآخرة 1442 هـ 29 جمادى الآخرة 1442 هـ

توزيع 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بالمسجد الحرام وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، إضافة إلى 5000 لتر من المعقمات... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 جمادى الآخرة 1442 هـ 29 جمادى الآخرة 1442 هـ

قياس إلكتروني لأداء منسوبي رئاسة شؤون الحرمين تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاقد مع بيوت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير الوصف الوظيفي وقياس... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 28 جمادى الآخرة 1442 هـ 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

ترقية 12 ألف إداري وإدارية في التعليم أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 28 جمادى الآخرة 1442 هـ 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

" /> " /> منشأة طب بنات نجران جسد بلا روح رغم الدور الكبير الذي كانت تقدمه منشأة كلية الطب للبنات بنجران التي تأسست منذ نحو 12 عامًا، وبنيت على أحدث طراز معماري وتكلفت ملايين... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 28 جمادى الآخرة 1442 هـ 28 جمادى الآخرة 1442 هـ

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