اخبار السعوديه

Coral Bloom أيقونة الرمال الذهبية

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أمانة جدة تواصل التوعوية بالتدابير الوقائية بسلامتنا نلتزم

واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع حملتها التوعوية تحت عنوان «لسلامتنا نلتزم» بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات...

f464824f2a.jpgجدة: دوت الخليج
a4bc8b2da1.jpg29 جمادى الآخرة 1442 هـ

توزيع 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي بالمسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، إضافة إلى 5000 لتر من المعقمات...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png29 جمادى الآخرة 1442 هـ

قياس إلكتروني لأداء منسوبي رئاسة شؤون الحرمين

تتجه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاقد مع بيوت خبرة، لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير الوصف الوظيفي وقياس...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1442 هـ

ترقية 12 ألف إداري وإدارية في التعليم

أنهت وزارة التعليم إجراءات ترقية 12283 موظفا وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات ومكاتب...

icon-byline.pngالرياض : سليمان العنزي
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1442 هـ
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منشأة طب بنات نجران جسد بلا روح

رغم الدور الكبير الذي كانت تقدمه منشأة كلية الطب للبنات بنجران التي تأسست منذ نحو 12 عامًا، وبنيت على أحدث طراز معماري وتكلفت ملايين...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png28 جمادى الآخرة 1442 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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