أمانة جدة تواصل التوعوية بالتدابير الوقائية بسلامتنا نلتزم



واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع حملتها التوعوية تحت عنوان «لسلامتنا نلتزم» بمشاركة عدد من المتطوعين من الجهات ذات العلاقة، ضمن الجهود المشتركة للتوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمرتادي المنشآت التجارية. وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع، عائض الزهراني، أن الحملة التوعوية انطلقت بمشاركة المتطوعين لتعزيز الوعي حول أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المراكز التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا ، مبينًا حرص الأمانة على تكثيف الجانب التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع، والذي يعد واجبًا وطنيًا وينضوي تحت المجهودات التي تبذلها الأمانة ضمن منظومة الجهات ذات العلاقة للإسهام في مكافحة الجائحة.

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