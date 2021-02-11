السعودية اليوم / الجامعة العربية تدعو لوضع خطط وسياسات وطنية للاستجابة لاحتياجات المرأة في ظل تداعيات كورونا



القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

دعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء إلى وضع خطط وإستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات جائحة

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة أمام الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وذلك عبر "المنصة الرقمية".

ونوهت السفيرة أبو غزالة بالتقدم الملحوظ الذي شهدته المنطقة العربية في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وخاصة في مجال القوانين والتشريعات المعنية بمناهضة العنف، إلا أنه لا زال أمامنا الكثير لإنجازه على عدة أصعدة.

وقالت "أبو غزالة" إن الاجتماع يأتي بهدف التوافق على "البيان العربي للدورة (65) للجنة وضع المرأة" الذي يمثل الموقف الموحد للدول العربية إزاء الموضوع الرئيس المطروح على أعمال اللجنة على المستوى الدولي، وليعكس أولويات المنطقة العربية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش هذا العام موضوع "صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

وأضافت أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى مناقشة أولويات المنطقة العربية ذات الصلة حول مشاركة المرأة وصنعها للقرار والتحديات التي تواجهها في مجال المشاركة في الحياة العامة والتي تحول دون تمتعها بحقوقها المدنية والسياسية، مع إلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتأثير جائحة كورونا على مشاركة المرأة، وسبل تعزيز مساهمة القيادة النسائية في صنع القرار المتصل بالاستجابة لجائحة (كوفيد 19) والتعافي منها.

وأشارت أبو غزالة إلى أنه إضافة إلى تلك التحديات المستجدة، لا زالت النساء والفتيات يعانين جراء النزاعات المسلحة التي شهدتها عدد من الدول العربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين جعل قضية حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة والسعي لتحقيق الأمن والسلام موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وإحدى الأولويات والمحاور الرئيسية لبرامج تعاوننا مع الشركاء، وهو ما يتناوله "البيان العربي" باهتمام إلى جانب الموضوع ذات الأولوية لهذا العام على المستوى الدولي.

ونوهت بأن الجامعة العربية ستنظم فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "معاً لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" وذلك في 25 مارس المقبل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

// انتهى //

16:35ت م

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القاهرة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسدعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء إلى وضع خطط وإستراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة للاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة في ظل تداعيات جائحة كورونا ، مؤكدة أهمية إدراج أولويات توفير الحماية الاجتماعية، والوصول للخدمات الصحية للنساء في ظل الجائحة ضمن أولويات المنطقة العربية.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة أمام الاجتماع الإقليمي العربي التحضيري للدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة وذلك عبر "المنصة الرقمية".ونوهت السفيرة أبو غزالة بالتقدم الملحوظ الذي شهدته المنطقة العربية في مجال النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وخاصة في مجال القوانين والتشريعات المعنية بمناهضة العنف، إلا أنه لا زال أمامنا الكثير لإنجازه على عدة أصعدة.وقالت "أبو غزالة" إن الاجتماع يأتي بهدف التوافق على "البيان العربي للدورة (65) للجنة وضع المرأة" الذي يمثل الموقف الموحد للدول العربية إزاء الموضوع الرئيس المطروح على أعمال اللجنة على المستوى الدولي، وليعكس أولويات المنطقة العربية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش هذا العام موضوع "صنع القرار والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة والقضاء على جميع أشكال العنف، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".وأضافت أن الاجتماع سيتطرق كذلك إلى مناقشة أولويات المنطقة العربية ذات الصلة حول مشاركة المرأة وصنعها للقرار والتحديات التي تواجهها في مجال المشاركة في الحياة العامة والتي تحول دون تمتعها بحقوقها المدنية والسياسية، مع إلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وتأثير جائحة كورونا على مشاركة المرأة، وسبل تعزيز مساهمة القيادة النسائية في صنع القرار المتصل بالاستجابة لجائحة (كوفيد 19) والتعافي منها.وأشارت أبو غزالة إلى أنه إضافة إلى تلك التحديات المستجدة، لا زالت النساء والفتيات يعانين جراء النزاعات المسلحة التي شهدتها عدد من الدول العربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين جعل قضية حماية المرأة أثناء النزاعات المسلحة والسعي لتحقيق الأمن والسلام موضع انشغالنا واهتمامنا في الجامعة العربية، وإحدى الأولويات والمحاور الرئيسية لبرامج تعاوننا مع الشركاء، وهو ما يتناوله "البيان العربي" باهتمام إلى جانب الموضوع ذات الأولوية لهذا العام على المستوى الدولي.ونوهت بأن الجامعة العربية ستنظم فعالية جانبية على هامش أعمال الدورة (65) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "معاً لإنهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية" وذلك في 25 مارس المقبل بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان.// انتهى //16:35ت م0139

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