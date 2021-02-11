السعودية اليوم / هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وأعلنت مكافحة الفساد عن إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980، أو من خلال البريد الإلكتروني:

// انتهى //

16:23ت م

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الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.وأعلنت مكافحة الفساد عن إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني 980، أو من خلال البريد الإلكتروني: [email protected] // انتهى //16:23ت م0135

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