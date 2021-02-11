

الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بمبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن تيموثي ليندركنج.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية في اليمن.

واستعرض الدكتور الربيعة ما قدمته المملكة من جهود إغاثية وإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، التي شملت 59 دولة حول العالم حيث كان لليمن الذي يحظى باهتمام حكومة المملكة، النصيب الأوفر منها.

وأشاد تيموثي ليندركنج بالأداء المهني المتميز للمركز ودوره الرائد في الوقوف إلى جانب الدول والمجتمعات المنكوبة والمحتاجة في العالم ومد يد العون لهم.

// انتهى //

16:16ت م

0133





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي بمبعوث الولايات المتحدة الخاص باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.