السعودية اليوم / إمارة القصيم تزيل تعديات بمساحة 2.899.500 م2 من مجرى وادي الرمة بالرس



بريدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة ولجنة التعديات بمحافظة الرس , إزالة تعديات وتأهيل وتنظيف 2.899.500 م2 من مجرى وادي الرمة بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة أحمد الحصين أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بقيادة سمو أمير منطقة القصيم يعمل على مدار الساعة بجميع لجان التعديات بالمحافظات تجاه تأهيل المجرى والتخلص من جميع التعديات والعقوم الترابية, والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها, مؤكدًا أنه تم استكمال 3.093.355 م2 من تأهيل الوادي على مستوى المنطقة, لافتًا النظر إلى أن سموه شدد على إزالة جميع السلبيات التي تعيق جريان الوادي الرمة أيًا كانت, ومواصلة تطويره بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة.

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16:16ت م

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