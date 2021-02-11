السعودية اليوم / ألبوم مصور يحكي قصة المسجد الحرام مع كورونا



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، ألبوما مصورا بعنوان"معاً محترزون" قصة الجائحة في المسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الألبوم اشتمل في بدايته على كلمة مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال موسم الحج الاستثنائي، وكلمة ولي العهد الأمين – حفظهما الله –، والتي تحدث فيها عن مفهوم الإنسانية خلال جائحة

يشار إلى أن ما قامت به الرئاسة العامة من جهود تكللت - بتوفيق الله - بالنجاح، عبر تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة العاملين وقاصدي بيت الله الحرام، بينت مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- والتي يحظى بها المسجد الحرام وقاصدوه ليتمكنوا من أداء شعائرهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

وحددت الرئاسة الرابط https://gph.gov.sa/out/EM/cc/ للاطلاع على ما يحتويه الألبوم من أحداث حول تلك الجائحة .

// انتهى //

16:14ت م

0129



مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال، ألبوما مصورا بعنوان"معاً محترزون" قصة الجائحة في المسجد الحرام.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن الألبوم اشتمل في بدايته على كلمة مضيئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال موسم الحج الاستثنائي، وكلمة ولي العهد الأمين – حفظهما الله –، والتي تحدث فيها عن مفهوم الإنسانية خلال جائحة كورونا ، كما كان في مطلعه مقدمة، عقبها صور منذ بداية الجائحة، مرورا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، والحج الاستثنائي، والعودة أثناء الجائحة، وأبطال الجائحة.يشار إلى أن ما قامت به الرئاسة العامة من جهود تكللت - بتوفيق الله - بالنجاح، عبر تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حفاظًا على سلامة العاملين وقاصدي بيت الله الحرام، بينت مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- والتي يحظى بها المسجد الحرام وقاصدوه ليتمكنوا من أداء شعائرهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.وحددت الرئاسة الرابط https://gph.gov.sa/out/EM/cc/ للاطلاع على ما يحتويه الألبوم من أحداث حول تلك الجائحة .// انتهى //16:14ت م0129

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ألبوم مصور يحكي قصة المسجد الحرام مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.