السعودية اليوم / أمين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل القائم بالأعمال بالنيابة لجمهورية سيراليون لدى المملكة



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في الرياض اليوم، القائم بالأعمال بالنيابة لجمهورية سيراليون لدى المملكة.

واستعرض الجانبان سُبل التعاون والرؤى المشتركة لمحاربة الإرهاب.

كما استمع السفير خلال الزيارة لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها، كما التقى بممثلي جمهورية سيراليون لدى التحالف واطلع على سير الأعمال التي يقدمونها في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

وأشاد بالدور الإيجابي الذي يقوم به التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي يهدف إلى إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع جميع دول العالم من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

// انتهى //

16:13ت م

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