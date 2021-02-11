

جدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة , ممثلة في إدارة المساجد بمحافظة جدة خلال الأسبوع الجاري , 450 جولة في مصليات الرجال، و 180 زيارة للمراقبات على مصليات النساء ، للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ضد

وجرى تكليف الفرق الرقابية للتأكد من مدى تطبيق منسوبي المساجد للاحترازات الوقائية والمتضمنة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة وتحقيق التباعد الجسدي، إلى جانب رفع المصاحف ، وفتح النوافذ والأبواب وقت الصلاة والتقيد بوقت الإقامة المحدد، وتعقيم المساجد، لافتاً إلى أن الجولات التفقدية مستمرة في جميع مساجد المحافظة حماية للجميع من هذا الوباء.

// انتهى //

16:10ت م

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جدة 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة , ممثلة في إدارة المساجد بمحافظة جدة خلال الأسبوع الجاري , 450 جولة في مصليات الرجال، و 180 زيارة للمراقبات على مصليات النساء ، للتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد وجرى تكليف الفرق الرقابية للتأكد من مدى تطبيق منسوبي المساجد للاحترازات الوقائية والمتضمنة ارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة وتحقيق التباعد الجسدي، إلى جانب رفع المصاحف ، وفتح النوافذ والأبواب وقت الصلاة والتقيد بوقت الإقامة المحدد، وتعقيم المساجد، لافتاً إلى أن الجولات التفقدية مستمرة في جميع مساجد المحافظة حماية للجميع من هذا الوباء.// انتهى //16:10ت م0123

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجدة تنفذ جولات تفقدية على مساجد المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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