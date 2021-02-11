السعودية اليوم / العراق يسجل 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2369 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13144, فيما سجلت 994 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 603814 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 19950, منهم 233 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

16:09ت م

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بغداد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2369 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 636908 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13144, فيما سجلت 994 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 603814 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 19950, منهم 233 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:09ت م0122

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