السعودية اليوم / محافظ الدرب يتفقد مشروع المدينة الصناعية بالمحافظة



الدرب 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

تفقد محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني اليوم، مشروع المدينة الصناعية بالمحافظة التي تقع على مساحة تقدر بحوالي ٦٠٠ ألف متر مربع .

واطلع المحافظ على سير العمل ومراحل التنفيذ ومراقبة معايير السلامة في مشروع المدينة الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية في المحافظة، مستمعاً لشرح عن سير العمل بالمدينة الصناعية ونسب الإنجاز التي تجاوزت 25% ، وما تشتمل عليه من معارض وورش للسيارات ومستودعات وورش للحدادة والنجارة والألمونيوم والميكانيكا، ووكالات بيع قطع الغيار ومخارط ومحلات زينة السيارات وعدد من المرافق الخدمية.

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16:08ت م

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