السعودية اليوم / باكستان تعلن عن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ كروز



إسلام آباد 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ مجنح ـ كروز ـ مطوَّر محلياً، قادر على إصابة الأهداف في البحر وعلى سطح الأرض.

وأوضح بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ "بابر" وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محليًا، ويبلغ مداه 450 كيلومتراً، ويمكن إطلاقه من منصة إطلاق الصورايخ البرية، وكذلك من الغواصات.

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16:08ت م

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