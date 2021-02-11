السعودية اليوم / فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول) للكادر النسائي



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1 / 7 / 1442هـ حتى يوم الخميس الموافق 6 / 7 / 1442هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي https://jobs.sa .

// انتهى //

16:08ت م

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