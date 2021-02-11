ثقافي / الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يزور مركز البحوث والتواصل المعرفي



الرياض 29 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 11 فبراير 2021 م واس

زار معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو ، اليوم مركز البحوث والتواصل المعرفي في الرياض .

وتعرّف الدكتور قطب من رئيس المركز الدكتور يحيى محمود بن جنيد , على أهم الأعمال والمشروعات الثقافية والمعرفية التي قدّمها مركز البحوث والتواصل المعرفي، سواء من مؤتمرات علمية، أو من برامج للدراسات والبحوث، وإصدار المعاجم الجديدة والترجمات المتعددة، أو دوريّات في تخصصات الاستعراب الآسيوي، والعلاقات الدولية، والثقافة .

وأشاد الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بما يقدمه المركز من رزونامة علمية وثقافية وتواصلية ترفع من قيمة البحث وتشيّد جسورًا ثقافية بين الشعوب، من شأنها توطيد العلاقات وتقارب وجهات النظر والانفتاح على الحوار والعلم .

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16:07ت م

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