شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حالات كورونا .. إغلاق مؤقت لـ 12 مسجداً بينهم حالتين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 12 مسجداً مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال أربعة أيام 44 مسجداً تم فتح 28 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة القويعية وحوطة بني تميم بمنطقة الرياض، وحالتان في مسجدين بالمدينة المنورة، وحالتان بمسجدين بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وأربع حالات في مسجد بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة، وحالة واحدة بمسجد في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

وحثت الوزارة في ختام بيانها أئمة المساجد وخطباء الجوامع بعموم المناطق بتذكير المصلين عقب الصلوات وفي خطبة الجمعة بضرورة العمل وفق التوجيهات المعتمدة من الجهات الرسمية لضمان سلامتهم من فيروس كورونا، كما أكدت على الجميع بأهمية التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.