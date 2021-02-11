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التجارة: ضبط 3000 منشأة أدخلت المتسوقين دون قياس درجة حرارتهم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

التجارة: ضبط 3000 منشأة أدخلت المتسوقين دون قياس درجة حرارتهم

الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين عن ضبط 3000 منشأة أدخلت المتسوقين دون قياس درجة حرارتهم.

وأضاف في مؤتمر وزارة الصحة اليوم الخميس لكشف مستجدات في المملكة، أن وزارة التجارة اجتمعت بـ 370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

10 مخالفات كل ساعة: 

وشدد متحدث التجارة على أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها، وبمعدل كل ساعة يتم ضبط عشر مخالفات على المنشآت التجارية.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالات كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (371720) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362642) حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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