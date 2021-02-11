متحدث الصحة: الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي إن الاتجاه التصاعدي لارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

ووجه العبدالعالي خلال مؤتمر كشف مستجدات كورونا في السعودية اليوم الخميس، رسالة إلى المواطنين والمقيمين وقال: لا تكن سببًا في تفشي العدوى.

ولفت إلى أن المخالط هو الشخص الذي تواصل بشكل مباشر مع الحالة المصابة، وهنا من الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.

كورونا في السعودية:

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالات كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (371720) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362642) حالة.

زيادة حالات الإصابة بكورونا:

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

