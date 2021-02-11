متحدث التجارة: استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزامنا جميعًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية، مرهون بالتزام الجميع.

وأضاف في مؤتمر وزارة الصحة اليوم الخميس لكشف مستجدات كورونا في المملكة، أن وزارة التجارة اجتمعت بـ 370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

10 مخالفات كل ساعة:

وشدد متحدث التجارة على أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها، وبمعدل كل ساعة يتم ضبط عشر مخالفات على المنشآت التجارية.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالات كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (371720) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362642) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

