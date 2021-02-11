الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

ضبط كميات من العسل يُروج بادعاءات مضللة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع لجنة الضبط الأمني المشكلة من عدة جهات حكومية، كميات من العسل الذي يتم ترويجه بادعاءات مضللة.

وأوضحت الغذاء والدواء في تغريدة لها عبر تويتر، اليوم الخميس، أنه ضُبط العسل داخل منشأة سكنية خاصة في الرياض تدار من قبل وافدين مخالفين.

في سياق متصل، قالت الهيئة إن نظام سدر الإلكتروني يتميز بعدة مميزات تخدم كل ما يتعلق بتسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية المُخصَّصة للاستخدام البشري والبيطري.

ولفتت إلى أنه يمكن الدخول إلى النظام من خلال الرابط التالي: هنا.



