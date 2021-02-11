كوفيد يتسبب في بتر 3 أصابع لسيدة إيطالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تم بتر 3 أصابع لسيدة إيطالية مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، بعد أن دمر المرض أوعيتها الدموية.

وأظهرت صور مروعة نُشرت في المجلة الأوروبية لجراحة الأوعية الدموية، كيف تحولت أصابع السيدة البالغة 86 عامًا إلى اللون الأسود، ووصف الأطباء في إيطاليا، الذين اضطروا إلى قطع أصابعها المصابة بالغرغرينا، حالتها بأنها مظهر خطير من آثار كوفيد.

التفسير الطبي وراء ذلك

وقد وُجدت حالات سابقة تسبب فيها فيروس كورونا بأضرار جسيمة في الأوعية الدموية، مما يتسبب في انسداد خطير يعرف باسم جلطات الدم، وفي حين أن الخبراء غير متأكدين من سبب تسبب الفيروس في حدوث الانسداد، فإن النظرية السائدة هي أن ذلك يحدث نتيجة رد فعل مناعي مفرط يسمى بمصطلح طبي اسمه عاصفة السيتوكين ويهاجم فيها الجسم الأنسجة السليمة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحتاج فيها مريض كوفيد إلى بتر أصابعه، حيث تعرض رجل يبلغ من العمر 54 عامًا من ولاية كاليفورنيا، لبتر إصبعين نتيجة لتلف شديد في الأنسجة والعضلات بعد إصابته بكوفيد.

كوفيد في إيطاليا

ويُذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، وصلت إلى 2,668,266 حالة، ما يجعلها الدولة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وتُوفي 92,338 شخصًا، بينما تعافى 2,165,817 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي، وصلت أعداد الإصابة إلى 107,940,872 حالة، وتُوفي 2,367,130 شخصًا، بينما تعافى 79,987,294 شخصًا.

