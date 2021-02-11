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شكرا لقرائتكم الرياض تتصدر توزيع حالات كورونا في السعودية بـ 176 إصابة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض تتصدر توزيع حالات كورونا في السعودية بـ 176 إصابة جديدة
وصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا إلى 2658 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (274) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (362642) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2658) حالة من بينها (437) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (371720) حالة، توفى منهم (6420) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (364) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 176، المنطقة الشرقية 85، منطقة مكة المكرمة 43، منطقة عسير 11، منطقة الباحة 12، منطقة القصيم 9.
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