تسجيل 364 حالة كورونا جديدة في السعودية و5 وفيات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (274) حالات كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (371720) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362642) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

سلوكيات خاطئة:

وكان متحدث الصحة قال في وقت سابق إن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.

