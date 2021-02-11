شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 10 مخالفات للإجراءات الاحترازية كل ساعة في المنشآت التجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق التفتيشية التابعة للوزارة ضبطت خلال الفترة الماضية 3000 منشأة أدخلت متسوقين دون أن تقيس لهم الحرارة، كما ضبطت أكثر من 2000 منشأة أدخلت متسوقين ومستهلكين إليها دون ارتداء الكمامة.

وقال الحسين في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الخميس) لكشف مستجدات فايروس كورونا المستجد في المملكة، أن الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستمرة في جولاتها وضبطها للمخالفات، بمتوسط 10 مخالفات على المنشآت التجارية كل ساعة، مشيرا إلى أنه تم ضبط أكثر من 500 منشأة لم تقم بتعقيم العربات والسلال والأسطح، وتم تطبيق الغرامات الفورية بحق هذه المنشآت، وتتمثل بـ10 آلاف ريال في المرة الأولى، وعند تكرار المخالفة يتم إغلاق المنشأة.

وأفاد متحدث «التجارة» بأن أكثر المدن إيقاعا للمخالفات التي ضبطتها الفرق الرقابية كانت في الرياض، ومن ثم جدة، ومن ثم المنطقة الشرقية.

وأكد أن الجولات الرقابية مستمرة، إذ تجاوزت أخيرا 130 ألف جولة رقابية، داعيا المستهلكين والمتسوقين في الأسواق أو المحلات التجارية إلى إبلاغ الجهات المختصة عبر مركز بلاغات وزارة التجارة على الرقم (1900)، أو مركز بلاغات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرقم (940) عند رصد أي تجمعات أو عدد زائد على الطاقة الاستيعابية.