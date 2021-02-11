شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 364 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 وتعافي 274 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 364 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 274 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 371.720 حالة، من بينها 2658 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 437 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 362.642 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6420 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (176)، المنطقة الشرقية (85)، منطقة مكة المكرمة (43)، منطقة الباحة (12)، منطقة عسير (11)، منطقة القصيم (9)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة حائل (5)، منطقة جازان (4)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة الجوف (3)، منطقة نجران (3)، منطقة تبوك (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (113)، الدمام (25)، جدة (17)، مكة المكرمة (11)، الهفوف (11)، القطيف (10)، ضرما (10)، خميس مشيط (9)، الدلم (9)، الجبيل (9)، العقيق (9)، الظهران (8)، الخرج (7)، بقيق (5)، المبرز (5)، المدينة المنورة (4)، حوطة بني تميم (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (87)، مكة المكرمة (17)، الدمام (17)، جدة (15)، الدلم (11)، المبرز (9)، المدينة المنورة (7)، القطيف (7)، الخبر (6)، الهفوف (6)، ينبع (5)، الظهران (5)، الطائف (4)، الجبيل (4)، ضرما (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.