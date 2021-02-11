شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جراحي ينهي معاناة مريضة من تضخم الغدة الدرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسهم بفضل الله فريق جراحي متخصص في جراحة الغدد في مستشفى المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من تضخم في الغده الدرقية لفترة طويلة، إذ تبين بعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة وجود تضخم في الغدة الدرقية وامتداد الجزء العلوي من التحريف الصدري ما أدى إلى ضغط على مجرى التنفس وسبّب لها أعراض اختناق.

وقد تم إجراء عملية جراحية لاستئصال كامل الغدة الدرقية تحت التخدير العام، وتكللت بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.