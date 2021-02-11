شكرا لقرائتكم خبر عن 9244 جولة رقابية لأمانة جدة تغلق 1064 منشأة خالفت التدابير الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة محافظة جدة منذ الـ 4 من فبراير 1064 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الميدانية نفذت أكثر من 9244 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها نحو 2000 مخالفة، مشيراً إلى أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، إضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.