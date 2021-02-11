شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: إطلاق ولي العهد الرؤية التصميمية «كورال بلوم» بمشروع البحر الأحمر يمثل خطوة نحو مستقبل مشرق للسياحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، الرؤية التصميمية «كورال بلوم» للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، يجسد النظرة المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد لرفعة وعز الوطن والمواطن، ويمثل خطوة كبيرة وواعدة نحو مستقبل مشرق للسياحة بالمملكة العربية السعودية، ورافداً اقتصادياً مهماً يؤكد متانة الاقتصاد السعودي من خلال تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل وإيجاد بيئة استثمارية ناجحة ورفع مستوى جودة الحياة والناتج المحلي بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وقال إن جهود ومتابعة ولي العهد وإشرافه المباشر على جميع أعمال المشروع من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز القطاع السياحي بالمملكة وإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية جديدة مرتبطة بالبيئة وتوفير جميع مقومات السياحة لمختلف شرائح المجتمع التي ستسهم بإذن الله إضافة إلى المشروعات التنموية بالمملكة في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد.