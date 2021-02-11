شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| وزير الخارجية: مستعدون للعمل مع كافة الدول لأجل السلام والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، إن منتدى الصداقة يهدف لتوحيد الجهود بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مضيفا "مستعدون للعمل مع كافة الدول لأجل السلام والاستقرار"

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية "منتدى الصداقة"، والذي يضم المملكة واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين.

وأضاف سموه :"ندعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا ، وندين أي تدخلات خارجية في شؤون الدول الداخلية.