شكرا لقرائتكم خبر عن « حقوق الإنسان» تدرب كوادر المجتمع المدني على إعداد «تقارير الظل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة حقوق الإنسان اليوم ورشة تدريبية بعنوان "تفاعل المجتمع المدني مع آليات حقوق الإنسان وإعداد وكتابة التقارير الموازية "تقارير الظل"، والتي تأتي في إطار برنامج التعاون الفني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واستهدفت الورشة تعزيز قدرات كوادر مؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقارير موازية مهنية حول تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، وتعريفهم بآليات الأمم المتحدة في هذا الإطار، وكيفية التنسيق على المستوى الوطني وبناء التحالفات لإعداد التقارير الموازية.

وتناولت جلسات الورشة التي أقيمت على مدى يومين آليات حقوق الإنسان التعاهدية وغير التعاهدية، وأهمية التقارير الموازية وهيكلها، وكيفية تقديم البيانات المكتوبة، وآلية الحصول على الصفة الاستشارية، والإجراءات الخاصة، وعمل أجهزة هيئات المعاهدات، وطرق تقديم التقارير من قبل الدول الأطراف، وتفاعل المجتمع المدني مع هيئات المعاهدات. كما استعرضت الجلسات أدوات بنـاء التحالفـات في إعداد التقارير الموازية سواءً فيما بيـن المنظمـات غيـر الحكومية أو مع المؤسسات الحكوميـة والقطـاع الخـاص.