شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الفساد: إيقاف 65 مواطنا ومقيما بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 48 من الموقوفين موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والعدل و4 وزارات أخرى

• مباشرة 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة والتحقيق مع 411 متهما.

• الموقوفون متورطون في تهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توقيف 65 مواطنا ومقيما ، وذلك خلال مباشرتها 460 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، والتحقيق مع 411 متهما.

وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن 48 موقوفا ممن تم إيقافهم موظفين في وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، والبيئة والمياه والزراعة)، ورئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير). وأوضحت الهيئة أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.