وزير الشؤون الإسلامية يدشن البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة بالشمالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الشمالية

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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والتي تهدف عبر منصاتها المتعددة لتحسين كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء، ورفع مستوى الإنتاجية، عبر عدد من المستهدفات، ومؤشرات الأداء.

خطة التحول الرقمي:

ونوه وزير الشؤون الإسلامية خلال مراسم التدشين بالبوابة الإلكترونية لفرع الوزارة بالحدود الشمالية والتي تتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها مواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة في هذا الصدد ومزجياً شكره لمدير فرع الحدود الشمالية وكافة العاملين معه على سعيهم الدؤوب لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جهته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أن البوابة تحتوي على عدد من المنصات، منها منصة “أداء” وهي متوافقة مع لوائح وزارة الموارد البشرية، حيث يتم قياس أداء الموظفين عبر عدد من مؤشرات قياس الأداء لأهدافهم وجداراتهم، وتسعى هذه المنصة للقضاء على التضخم الوظيفي، وتكدس الموظفين، وإرساء العدل بينهم.

منصة عناية:

وأضاف: وتحتوي كذلك على منصة “عناية” وهي تطبيق يقوم من خلاله المراقبون من رفع تقاريرهم الالكترونية عن المساجد ومنسوبيها ومدى التزامهم، وكذلك عن مدى قيام شركات الصيانة والنظافة بأعمالها في المساجد، ويتم رفع البلاغ كذلك من المواطنين عبر الكود الموجود في كل مسجد.

منصة الخطيب:

وأبان العنزي أن البوابة تشمل أيضًا منصة “الخطيب” وهي تطبيق جوال يمكّن إدارات المساجد من التواصل مع الخطباء والدعاة الرسميين، وإيصال التعاميم، واستقبال طلباتهم في التوكيل وغيره بشكل إلكتروني، كما يمكّن الفرع من الاستماع صوتياً لخطب الجمعة في جميع أنحاء المنطقة عبر خاصية رفع الخطبة، وهذا يتيح متابعة تنفيذ تعاميم الوزارة والتأكد من العمل بها، كما تحتوي البوابة على عدد من المنصات الخاصة بطلبات التوظيف، وقاعدة بيانات لمنسوبي المساجد والدعاة في الفرع.

وفي ختام تصريحه، أكد الشيخ مطارد العنزي أن البوابة الالكترونية تأتي تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بمتابعة وتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مقدماً شكره وتقديره إلى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر لأعمال الفرع.



