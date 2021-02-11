التجارة تضبط 4 ورش مخالفة وممارسات مالية مشبوهة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت وزارة التجارة بمساندة الجهات الأمنية المشتركة، أثناء جولة تفتيشية على المناطق الصناعية، 4 ورش مخالفة يقوم عليها عمالة غير نظامية.

وأعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، عن تضبط عدد من الممارسات المالية المشبوهة، وعليه تم إغلاق المستودعات وضبط العمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يبين الجولة التفتيشية وعملية ضبط الورش المخالفة وإغلاق المستودعات.



