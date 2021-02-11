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إيقاف موظفين في 6 وزارات ورئاسة أمن الدولة بسبب قضايا متنوعة
تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا منهم 48 موظفًا من العديد من الوزارات والهيئات بسبب قضايا متنوعة.
وزارات وهيئات:
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن الموظفين من وزارات: الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ولفتت إلى أن الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.
تلقي بلاغات مكافحة الفساد:
ودعت الهيئة لحماية المال العام والحفاظ عليه عن المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:
الهاتف المجاني: 980
الموقع الإلكتروني: هنا
البريد الإلكتروني: nazaha.gov.sa @980
الفاكس: 0114420057
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